جولة رعوية مكثفة لرئيس الإنجيلية بمحافظة سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قام رئيسُ الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، الأربعاء، بجولة رعوية إلى محافظة سوهاج؛ زار خلالها مدرسة السلام الخاصة للغات التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي.

وأشاد رئيس الإنجيلية بالمستوى التعليمي والتربوي للطلبة والطالبات، وأكد على أهمية الحفاظ على مستوى التميز والارتقاء في جميع جوانب العملية التعليمية للمدرسة، وهو ما تمتاز به المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

وكان في استقبال رئيس الإنجيلية القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندسة نسرين منجد، مديرة مدرسة السلام، والقس مايكل رفعت، الأمين عام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لوجه قبلي.

ومن جانبها، رحبت مديرة المدرسة برئيس الطائفة الإنجيلية واصفة الزيارة "بالتاريخية" منذ تأسيس المدرسة في ٢٠٠١.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كوم بدار الإنجيلية بمحافظة سوهاج، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل معبرًا عن سعادته بزيارة كنيسة كوم بدار، ومهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد، وشعب الكنيسة.

وفي نفس السياق، التقى رئيس الإنجيلية بمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، والذي رحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تملأها الفرحة وتغمرها مشاعر المحبة الصادقة، ومن جانبه قال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: "نشكر الله على مناخ المحبة الوطنية بين نسيج الشعب المصري، وعلى ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة، كما نشكر سيادتكم على دعمكم الدائم في تقنين أوضاع جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية في محافظة سوهاج".

وشارك في فعاليات الزيارة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمحافظة سوهاج، القس باسم بشرى، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس هاني دانيال، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والمهندسة نسرين منجد، مديرة مدرسة السلام، والقس مايكل رفعت، الأمين عام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لوجه قبلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل وديع، راعي الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير، والدكتور وجيه القط، رئيس رابطة الشباب الإنجيلي بسوهاج، والقس موسى إقلاديوس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشطا، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عياد عبد الشهيد، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع سوهاج، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، وشيخ كنيسة الكوم الأخضر بمغاغة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.​