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عن طريق الفم.. هيئة صحية أمريكية تُقر علاج جديد لكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أقرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الأربعاء، أول علاج مضاد لكورونا يأخذ عن طريق الفم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية

وصرحت الهيئة الصحية الأمريكية، بترخيص لشركة فايزر الاستخدام الطارئ لعلاج عن طريق الفم.

وكان مسؤولون أمريكيون، صرحوا الثلاثاء لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجاري، وأضافوا أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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