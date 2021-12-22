75 عاما على تأسيس "اليونيسيف".. إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأزرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" (UNICEF) في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشأ.

وفي إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في الاحتفال بهذه المناسبة، تم منذ قليل إضاءة أهرامات الجيزة لمدة ساعة باللون الأزرق وهو اللون الرسمي للأمم المتحدة ولمنظمة اليونيسيف.

وقد افتتح الاحتفالية وزير الخارجية، وحضر عدد من الوزراء هم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التعاون الدولي، وممثل اليونيسيف في مصر.