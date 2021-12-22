"طاقة بلا إعاقة".. احتفالية لطلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مدرسة العروة الوثقى في مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "طاقة بلا إعاقة"، في إطار الاهتمام بطلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان، بينهم عبدالكريم لطفي، مدير التعليم العام، وأحمد عبدالعليم، مدير التربية الخاصة بالمديرية، ومحمود عبيد، مدير التعليم الابتدائي، ومحمد عبدالدايم، مدير التعليم الثانوي، وجمال عبيد، بإدارة أسوان التعليمية.

وقالت وفاء فتحي، مدير مدرسة العروة الوثقى، إن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على تلاميذ الدمج من ذوي الإعاقة في مدارس أسوان، من أجل تقديم الدعم الكامل لهم باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.

وأضافت أن الاحتفالية شهدت تقديم العديد من الفقرات الفنية بمشاركة أطفال رياض الأطفال، وطلاب معهد الخدمة الاجتماعية، كما جرى تقديم هدايا لطلاب الدمج بالمدرسة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الأطفال وأولياء أمورهم.