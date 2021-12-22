منظمة الصحة العالميّة : "أوميكرون" يصل إلى 106 بلدان

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي، إنه حتى أمس الثلاثاء، بات إنتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا يشمل 106 بلدان.

وأكدت المنظمة العالمية إعتمادا على البيانات الحديثة، أن "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من سلالة "دلتا"، حتى في البلدان التي تتمتع بمستوى عال من مناعة القطيع.

وتشير المنظمة إلى أن المعطيات المتعلقة بخطورة هذا النوع من المرض لا تزال "محدودة"، لكن المنظمة تؤكد على أن عدد حالات دخول المصابين بـ "أوميكرون" إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا بريطانيا "مستمر في الارتفاع".

بالإضافة إلى ذلك، تدل البيانات الأولية، على أن علاج "أوميكرون" لدى المرضى الذين سبق أن أصيبوا بفيروس كوفيد أو خضعوا للتطعيم الأولي ضد الفيروس، كان أسوأ مما كان عليه في حالة السلالات السابقة من فيروس كورونا.

وخلصت منظمة الصحة العالمية إلى أن المخاطر المرتبطة بمتحور "أوميكرون" لا تزال "عالية جدا"، وحذرت المنظمة من خطر إنهيار النظم الصحية.

وفي نهاية نوفمبر، تم إكتشاف سلالة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، وبعد ذلك أخذت هذه السلالة بالإنتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، وفي عدد من البلدان على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وبريطانيا، أصبحت مهيمنة.

RT