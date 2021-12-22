البنك الدولي وافق على تقديم منحتين بـ 170 مليون دولار لليمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، حصولها على موافقة من البنك الدولي لمنحتين بإجمالي 170 مليون دولار أمريكي لصالح تنفيذ مشروعين وصفتهما هامين وحيويين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، بأن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق، اليوم على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار، لتنفيذ مشروعين هامين وحيويين”.

ونقلت الوكالة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، القول، إن “الموافقة على المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، تأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط لحث المانحين وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية المانحة الشقيقة والصديقة”.

وأضاف: “المنحتان ستدعمان اثنين من المشروعات الحيوية الهامة، وهما – المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم”.

ووفقا لوكالة “سبأ”، “ارتفع إجمالي حجم المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ العام 2016 إلى 2.89 مليار دولار من خلال مشاريع إغاثية وتنموية يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة”.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تجاوز الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في البلاد، 100 مليار دولار أمريكي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله “الحوثيين” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.