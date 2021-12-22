لافروف متوعدا ألمانيا: للصبر حدود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو قد تضطر إلى الرد على الإجراءات التي تتخذها ألمانيا بحق وسائل إعلام روسية في أراضيها.

ووصف لافروف، ضمن مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة RT اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تعرضت لها قناة RT DE الناطقة باللغة الألمانية بأنها “صارخة”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية، على الرغم من محاولاتها النأي بالنفس عن القضية، فعلت منذ البداية كل ما كان بوسعها بغية رسم صورة سلبية للقناة الروسية في المجتمع الألماني وبين الجهات الرسمية في هذا البلد ومنع بث القناة.

وأبدى لافروف قناعته بأن حكومة برلين تتحمل المسؤولية المباشرة عن حملة التمييز التي تعرضت لها RT DE، قائلا: “إن الدولة التي تتخذ في أراضيها مثل هذه الإجراءات التعسفية هي التي تتحمل المسؤولية عنها، وليس أي يوتيوب”.