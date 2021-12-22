التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية لهذه الفئة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الى الاستمارات الالكترونية الخاصة بالفئات المشمولة بالاعتراض ضمن القناة العامة وذوي الشهداء من القبول المركزي".

وبينت، أن "التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة يستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2021/12/25".

