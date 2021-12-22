انت الان تتابع خبر التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية لهذه الفئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تمديد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية للقناة العامة وذوي الشهداء.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن تمديد السقف الزمني للتقديم الى الاستمارات الالكترونية الخاصة بالفئات المشمولة بالاعتراض ضمن القناة العامة وذوي الشهداء من القبول المركزي".
وبينت، أن "التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة يستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2021/12/25".
وبينت، أن "التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة يستمر الى غاية يوم السبت الموافق 2021/12/25".