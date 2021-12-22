انت الان تتابع خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب الانتقال إلى كامب نو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعمت العديد من التقارير في الأسابيع الأخيرة أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة ، يضع توريس كخيار أول لدعم الهجوم الكتالوني في الشتاء، ويسعى البارسا لحسم الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتفاق تم بالفعل بين برشلونة ومانشستر سيتي، ولا يفصل انتقال اللاعب إلى "كامب نو" سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.



وأشارت إلى أن توريس كان على دراية تامة بالمحادثات الأخيرة بين برشلونة ومانشستر سيتي، وسيكون سعيدًا للغاية بتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

يذكر أن برشلونة عانى هجوميًا هذا الموسم بسبب اعتزال سيرجيو أجويرو لمشاكل في القلب، وإصابات ممفيس ديباي وأنسو فاتي ومارتن برايثوايت.

ويعاني البارسا هذا الموسم بشكل كبير، حيث فشل في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يحتل المركز السابع في الليجا.

