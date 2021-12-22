شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الطوارئ الوبائي بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة).

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مكافحة الأمراض الوبائية، وتقديم الرعاية الصحية الأولية في منطقة حيران بمحافظة حجة مع تزويد قاعدة بيانات نظام الترصد الوبائي بالبيانات الإحصائية.

كما أفاد الدكتور الوادعي بأن المشروع يشمل تشغيل مركز الطوارئ وتقديم خدمات التشخيص والعلاج والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والمحاليل الوريدية والمخبرية، إلى جانب مكافحة الوبائيات بالرش الضبابي واليرقي وتوزيع الناموسات، والتخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، مبيناً أن المشروع يستهدف 62,000 فرد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم جميع القطاعات الحيوية في اليمن الشقيق.