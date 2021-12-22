ريموت كنترول صديق للبيئة..يعمل بالطاقة الشمسية

بكين: أطلقت شركة "أومني" (Omni) الريموت كنترول Perpetual Remote Model P الجديد، الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت الشركة الصينية المتخصصة في إنتاج أجهزة الريموت كنترول الشاملة أنه يمكن استعمال الجهاز الجديد لسنوات دون الحاجة إلى توصيله بالمقبس الكهربائي لإعادة شحن البطارية لتوفير أقصى مستويات الراحة.

وتهدف أومني من خلال الموديل الجديد إلى التغلب على مشكلة ضرورة إعادة شحن البطاريات أو استبدالها بأجهزة الريموت كنترول، وخاصة مع الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث، والتي لا تدوم البطاريات بها أكثر من عام.

وأوضحت الشركة الصينية أنها قامت بخفض استهلاك الطاقة في الريموت كنترول إلى الصفر عمليا في وضع الاستعداد، وتمتد فترة تشغيل البطارية لمدة 4 شهور كاملة دون التعرض لضوء النهار.

وعند تعرض الريموت كنترول للضوء لمدة 8 ساعات يومياً فإنه يتيح مدة تشغيل غير محدودة، وبالتالي يمكن للمستخدم مع الموديل الجديد أن يستغنى تماماً عن توصيل الجهاز بالشاحن أو استبدال البطاريات.

ويتيح الريموت كنترول التحكم في الأجهزة عن طريق تقنية البلوتوث أو الأشعة تحت الحمراء، ويتوافق مع أجهزة السينما المنزلية الأكثر شيوعاً، مثل أجهزة التلفزيون المزودة بنظام أندرويد.

ويشتمل الريموت كنترول الجديد على ميكروفون لدعم التحكم الصوتي، بالإضافة إلى وجود أزرار مخصصة لتطبيق المساعد الصوتي جوجل Assistant وخدمات البث Netflix وأمازون Prime Video وDisney+ ويوتيوب.