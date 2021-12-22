انت الان تتابع خبر الصقور يتغلب على نفط البصرة في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي التعادل خلال مجريات الشوط الاول من المبارة قبل ان يسجل الصقور هدف الفوز ليحصد نقاط المباراة الثلاثة و يحصد الوصافة خلف المتصدر نادي الشرطة.

وبهذا الفوز اصبح رصيد القوة الجوية 31 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 21 في المركز الثامن ضمن ترتيب فرق الدوري الممتاز.

