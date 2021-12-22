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الصقور يتغلب على نفط البصرة في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي التعادل خلال مجريات الشوط الاول من المبارة قبل ان يسجل الصقور هدف الفوز ليحصد نقاط المباراة الثلاثة و يحصد الوصافة خلف المتصدر نادي الشرطة.

وبهذا الفوز اصبح رصيد القوة الجوية 31 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 21 في المركز الثامن ضمن ترتيب فرق الدوري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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