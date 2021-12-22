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الرئاسة الفلسطينية تهاجم منصور عباس بعد تصريحاته حول "يهودية الدولة" بإسرائيل

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

هاجمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عضو الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن ”يهودية الدولة“ في إسرائيل، والتي اعتبر فيها أنها ”وجدت يهودية وستبقى كذلك“.

 

وعبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي، عن رفضها وسخطها الشديدين، لتصريحات عباس، معتبرة أنها تمثل دعوة للشعب الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأضاف البيان: ”هذه التصريحات غير المسؤولة تتسق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور“، مشددا على أن ”منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه“.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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