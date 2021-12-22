لـ"تعزيز التعاون الدفاعي".. مباحثات إماراتية سعودية عسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات العمليات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في مكتبه في أبوظبي الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع في البلدين آخر مستجدات العمليات العسكرية وعمليات الإغاثة الإنسانية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمليات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأكد اللواء الركن صالح العامري الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.