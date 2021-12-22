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أمريكا تعبر عن "خيبة أمل" بسبب تأجيل الانتخابات في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

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عبر السفير الأمريكي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن "خيبة أمله" إزاء تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة.

 

وقال: "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".

 

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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