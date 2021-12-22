شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعبر عن "خيبة أمل" بسبب تأجيل الانتخابات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عبر السفير الأمريكي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن "خيبة أمله" إزاء تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة.



وقال: "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".