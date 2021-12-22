شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يقدم بيانا عاجلا لاستدعاء وزير الخارجية للبرلمان للرد على التصريحات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى سامح شكرى وزير الخارجية بشأن التصريحات المؤسفة الصادرة من الخارجية الأمريكية مشيراً الى أن الخارجية الأمريكية دأبت بالتدخل السافر فى الشئون المصرية والتعليق على أحكام القضاء المصرى الشامخ والمستقل والنزيه الذى كفل له الدستور استقلاله وكفل لجميع المتهمين كافة وسائل الحماية القانونية والقضائية تحت مظلة الدستور والقانون.

وأكد النائب محمود قاسم أنه ليس لدينا فى مصر محاكمات سياسية أو أية محاكمات خارج نطاق الأطر القانونية، ولا يوجد أى تدخل من قريب أو بعيد فى أحكام القضاء المصرى أو محاكماته التى تتم وفق القانون والأدلة والمستندات، مشيراً إلى أنه لايمكن لدولة فى حجم ومكانة مصر أن تكون فى مجال للمقايضة من أى دولة فى العالم، ولايجوز أن ترتبط علاقات الدول وتوسعها بالتدخل فى شئون الدول الأخرى وهذا أمر مرفوض من مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً.

وطالب النائب محمود قاسم من الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتفت الى شئونها الداخلية وتكف عن التدخل السافر فى شئون الدول الأخرى احتراماً لمبادئ القانون الدولى، مناشداً رئيس مجلس النواب إدراج بيانه العاجل فى أول جلسة قادمة للبرلمان مع توجيه الدعوة لوزير الخارجية للرد عليه.