شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 154 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2021 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة من تمويل لإتاحته لشركة للحديد والصلب المصرية تحت التصفية لسداد مستحقات العاملين بها نتيحة تصفيتها. نشر القانونان فى الجريدة الرسمية.