شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": افتتاح مشروعات صحية بالصعيد يعكس اهتمام الرئيس بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد يجب تنفيذها من جميع المسؤلين.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن متابعة تطبيق تطوير صعيد مصر ، ورفع مستوي دخل المواطن المصري، هي الرساله الأولي التى تؤكد إصرار الرئيس السيسي علي تغيير مستوي الحياة في مصر كلها، والوصول بها إلي مرحلة الرفاهية، أما الرساله الثانية لأهلنا في الصعيد وفي الريف المصري حول قضيتي الزيادة السكانية والبناء علي الأراضي الزراعية، وهما عقبتان أساسيتان في طريق تنفيذ خطط التنمية علي مستوي الجمهورية .

وطالب جزر، بحملات توعية عبر وسائل الإعلام بالقضايا التى طرحها اليوم رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة للزيادة السكانية أو البناء على الأراضي الزراعية وهي مخاطر ضد التنمية ورفع مستوي المعيشه للمواطن وللأجيال القادمة خاصة قضية الزياده السكانية التي تلتهم كل عوائد التنمية وتجعل الناس تلهث لتوفير أساسيات الحياة.

وأشاد جزر، بالمشروعات التي تم افتتاحها وعلي رأسها محطات الصرف الصحي في الريف ونسب الإنجاز التي تحققت خلال العام الماضي، كما جدد تأكيده علي أن الرئيس حريص علي الصحة بافتتاحه مشروعات صحية في مدن الصعيد التي كانت محرومة من هذه الخدمات طوال السنوات الماضية.

وأيد الدكتور محمد جزر، حديث الدكتور مصطفي مدبولي بأن المشروعات التي تتم علي الأرض في الصعيد تأتي لعلاج الخلل في التوزيع الديموغرافي في محافظات الصعيد، حيث إن الوادي الجديد والبحر الأحمر تمثل ثلثي مساحة مصر ولكن عليها فقط 30% من السكان وكانت هذه مشكلة غياب الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل، ولذلك كانت محافظات الصعيد طاردة للشباب للبحث عن فرصة عمل.