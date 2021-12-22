بالصور- عزاء "مداح النبي" رفيق النكلاوي أشهر مبتهلي الإذاعة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أقيم اليوم الأربعاء، عزاء الشيخ رفيق النكلاوي، أحد أشهر المبتهلين في مصر والعالم الإسلامي بمسقط رأسه بقرية الأصلاب، في شبراخيت، بمحافظة البحيرة.

شهد العزاء حضور كثيف من أهالي محافظة البحيرة، وكبار مشاهير القراء والمبتهلين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وأعلنت أسرة الشيخ النكلاوي وفاته أمس عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، بعد أزمة مرضية قصيرة تعرض لها الأيام الماضية.

بدأت موهبة الشيخ النكلاوي من الصغر في الابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، وألحقته أسرته للدراسة بالأزهر الشريف، وعمل في الإذاعة بالثمانينات، وهو على مشارف الأربعين، واجتاز الاختبارات من أول مرة، ليصبح مبتهلًا معتمدًا في الإذاعة والتليفزيون.

واشتهر الشيخ النكلاوي بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت، ولقب بـ"مداح النبي وآل البيت"، وذاع صيته في البلاد وخارجها.