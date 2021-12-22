بتكلفة مليار جنيه.. الرئيس يفتتح 4 مستشفيات في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، 4 مستشفيات بمحافظة المنيا، بتكلفة نحو مليار جنيه، ضمن عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاع الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح رئيس الجمهورية في قطاع الصحة، مستشفى سمالوط النموذجي ،والمقام على مساحة 9630 م2، جرى تخصيص جزء منه مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات بتكلفة 247.787 مليون جنيه، بالإضافة إلى 70 مليون جنيه للتجهيزات.

كما جرى افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 رعاية، 28 عناية فائقة، قسم جراحة عامة ، قسم المناظير، قسم الباطنة والكبد، بتكلفة 166 مليون.

وشملت الافتتاحات في قطاع الصحة أيضًا، مستشفى ملوي التخصصي المقام على مساحة 28.9 ألف متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا، ومدرسة تمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات، بتكلفة 237 مليون جنيه.

كما جرى افتتاح مستشفى ديرمواس المركزي، و تتكون من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومباني قوى وخزان، بتكلفة إنشائية 216 مليون جنيه.