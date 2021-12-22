3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات، وانخفض الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آملهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث سجل نحو 1793 دولارا للأوقية، بارتفاع نسبته 0.26%، في الساعة 4:18 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق تداول ضيق اليوم الأربعاء مع توجه المستثمرين إلى إجازات نهاية العام.