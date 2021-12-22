منظمة الصحة العالميّة : متحوّر "أوميكرون" قد يُسهم في الإنتصار على وباء "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - صرّحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش بأن متحور "أوميكرون" قد يسهم في الإنتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد في حديث لقناة "روسيا 24"، إن "هذا الأمر محتمل".

وتابعت "نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بـ"أوميكرون" غير كافٍ. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف حتى نستطيع أن نقول بالدقة".

وأشارت إلى أنه في حال الإنتصار على وباء فيروس كورونا، سيتحول الفيروس إلى مرض وافد، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة إنتشار متحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن "قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية".

وأعربت عن أملها بألا تكون حالات "أوميكرون" خطيرة مثل الإصاب بمتحور "دلتا"، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق.

وأضافت أن العلاج والعقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى فعالة ضد متحور "أوميكرون" أيضا.

المصدر: تاس