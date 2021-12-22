الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بنهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2021 2:46 مساءً

قالت منظمة الصحة العالمية إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بفيروس كورونا، بنهاية العام.

وفي بيان له، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط بشأن فيروس كورونا: “إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 314 ألف وفاة بنهاية العام الجاري”.