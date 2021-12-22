انت الان تتابع خبر اصابة جديدة بكورونا في ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، : "تعرض سيرجيو أريباس، لاعب ريال مدريد ، للإصابة بفيروس كورونا ".

وأضافت أن "أريباس انسحب من رحلة ريال مدريد إلى ملعب سان ماميس، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو".



وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد استدعى أريباس لقائمة الملكي، أمس الثلاثاء، في ظل غياب 11 لاعبًا أساسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك بالفعل 9 حالات إيجابية داخل ريال مدريد بخلاف أريباس، وهم رودريجو، أسينسيو، لونين، مارسيلو، بيل، ألابا، إيسكو، وديفيد أنشيلوتي، كما أصيب لوكا مودريتش واجتاز الحجر الصحي، لكنه يعاني حاليًا من نزلة برد".

ويغيب الثنائي داني كارفاخال وداني سيبايوس بسبب إصابات عضلية، بينما يقضي كاسيميرو، عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات.

