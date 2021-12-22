عاجل.. زلزالان يضربان محيط بركان بالقرب من العاصمة الآيسلندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع زلزالان كبيران، الأربعاء، في محيط بركان أعلنت السلطات توقف ثورانه، بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك التي شعرت بالهزتين.



وأعلن معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن هزة أرضية أولى بقوة 4.1 درجات وقعت عند الساعة 09.13 بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش وشعر بها سكان العاصمة. وبعد 10 دقائق سجلت هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4.9 درجات.

وقال المعهد إن مركز الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدينغادالير المنطقة التي شهدت تدفق حمم بركانية بين 19 مارس/ آذار، و18 سبتمبر/ أيلول 2021 في موقع غير بعيد عن جبل فاغرادالفيال على بعد حوالي 30 كيلومترا عن ريكيافيك.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

يشهد محيط جبل فاغرادالفيال منذ ظهر الثلاثاء ما يسمى بـ"السرب الزلزالي"، أي عدد كبير من الزلازل الصغيرة التي بلغ عددها نحو 1400 صدمة صغيرة، حسب المعهد نفسه.

وبعد ثلاثة أشهر على توقف الحمم البركانية، أعلن المعهد الآيسلندي رسميا انتهاء ثوران غيلدادالير قبل أيام.

وقال علماء براكين إن النشاط الزلزالي ينذر بثوران بركاني لكن لا يعني بالضرورة أنه سيحدث.