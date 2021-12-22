الرئاسة الفلسطينية تهاجم عضواً عربياً في الكنسيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم الأربعاء، رئيس القائمة الموحدة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس على خلفية دعوته للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.



وقالت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنها تعبر عن رفضها وسخطها الشديدين لتصريحات عباس وتعتبرها "ترجمة بغيضة لقانون القومية العنصري" الإسرائيلي.

وأضافت أن "هذه التصريحات غير المسؤولة تتساوق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور".

واعتبرت الرئاسة أن "منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مكان في العالم"، مجددة إدانتها لمثل هذه التصريحات "المخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ".

وقالت إنه "من المؤسف أن منصور عباس عوضا عن أن ينحاز إلى حقوق شعبه، أصبح جزءا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني".

وتابعت أنه "بدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة".

وكان منصور عباس الذي يعد جزءا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، صرح أمس بأن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية، هكذا ولدت وهكذا ستبقى".