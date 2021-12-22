شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينى ويؤكد: علاقات البلدين راسخة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، والتي تزور مصر على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق لها في بلدهم مصر، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية راسخة وتاريخية على كافة المستويات، ومشيراً إلى السعى الحثيث لتوطيدها على الصعيد البرلماني، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر خلال اللقاء إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على مواقف البحرين، ودورها الداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مُشيداً بالتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت فوزية بنت عبدالله زينل عن بالغ عتزازها بتلك الزيارة، مُشيدة بالدور الرائد والإيجابي والداعم من مصر لمملكة البحرين، كما أكدت سيادتها على حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، فضلاً عن التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.