الرافدين يصدر تنويها بشأن عمليات السحب والايداع - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عمليات الايقاف تاتي من اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير فضلا عن تنظيم الموازنات".

وتابع البيان، ان "المصرف قرر ايضا غلق ابواب فروعه كافة يوم الاحد الموافق 2/1/ 2022 وذلك لغرض تسديد الحسابات السنوية ولتطبيق حسابات المصرف والمعمول به في كل عام".

