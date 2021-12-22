انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر تنويها بشأن عمليات السحب والايداع - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين عن ايقاف عمليات السحب والايداع من حسابات التوفير اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 23/12/2021 ولغاية الاثنين المصادف 3/1/2022.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عمليات الايقاف تاتي من اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير فضلا عن تنظيم الموازنات".
وتابع البيان، ان "المصرف قرر ايضا غلق ابواب فروعه كافة يوم الاحد الموافق 2/1/ 2022 وذلك لغرض تسديد الحسابات السنوية ولتطبيق حسابات المصرف والمعمول به في كل عام".
وتابع البيان، ان "المصرف قرر ايضا غلق ابواب فروعه كافة يوم الاحد الموافق 2/1/ 2022 وذلك لغرض تسديد الحسابات السنوية ولتطبيق حسابات المصرف والمعمول به في كل عام".