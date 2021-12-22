انت الان تتابع خبر زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقية إلى إيران - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حسين سيزور طهران يوم غد الخميس لاجراء محادثات مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان".

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بغداد في وقت سابق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث اجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.

