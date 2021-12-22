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زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقية إلى إيران - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حسين سيزور طهران يوم غد الخميس لاجراء محادثات مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان".

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بغداد في وقت سابق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث اجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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