البابا فرنسيس يؤكد أنه على أوروبا كلها أن تتحمل مسؤولية المهاجرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البابا فرنسيس اليوم الأربعاء إن على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح "باب القلب".



وقال فرنسيس في لقائه الأسبوعي العام إنه استطاع أن يلمس "الانسانية المجروحة" لدى المهاجرين خلال رحلته إلى قبرص واليونان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان البابا قد جعل من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين أحد المحاور الرئيسية في فترة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية.

وقال "استطعت أيضا أن أرى كيف أن قلة من الدول الأوروبية تتحمل العبء الأكبر من عواقب ظاهرة الهجرة في منطقة البحر المتوسط".

وأضاف "في واقع الأمر هذا يدعو لمسؤولية مشتركة من جانب الجميع لا يمكن لأي بلد أن يتقاعس عنها لأنها من مشاكل الإنسانية".

وتدعو الدول الأمامية في مواجهة مشكلة اللاجئين وهي قبرص وإيطاليا واليونان ومالطا منذ مدة إلى مشاركة الدول الأخرى في تحمل المسؤولية عن المهاجرين من شمال أفريقيا.

وقد وصل إلى إيطاليا هذا العام حوالي 54 ألف مهاجر ارتفاعا من 30 ألفا العام الماضي.

وقال فرنسيس "أنتم بحاجة فقط لفتح باب، باب القلب".