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روسيا تؤكد أن المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف قبل نهاية العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والتي توقفت مؤقتا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستستأنف قبل نهاية العام الجاري.

وقال دبلوماسيون لرويترز إنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران بشأن عودة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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