شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أن المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف قبل نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والتي توقفت مؤقتا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستستأنف قبل نهاية العام الجاري.



وقال دبلوماسيون لرويترز إنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران بشأن عودة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر (كانون الأول).