للحد من انتشار كورونا.. الصين تفرض حجرا على 13 مليون نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

فرضت السلطات، الأربعاء، إجراءات حجر في مدينة شيآن، شمال الصين، والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا.



ويأتي ذلك الإجراء قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت، الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 81 في اليوم السابق. وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهو أيضا نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الثلاثاء 100544 إصابة مؤكدة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.