الإمارات.. 294 حالة شفاء جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، الأربعاء، إجراء 398 ألفا و972 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 745,555 حالة.

وأعلنت اوزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الإمارات عند 2,154 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 294 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,277 حالة.