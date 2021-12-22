تعرف على نص البيان الختامي للجولة الـ17 لصيغة أستانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد البيان الختامي للجولة الـ17 لصيغة أستانا، الأربعاء، الالتزام بسيادة سوريا ومواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية.



واستضافت كازاخستان الجولة الـ17 من محادثات "أستانا" حول الملف السوري التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة "نور سلطان".

ووفق بيان سابق لوزارة الخارجية الكازاخستانية، فإنّ المحادثات عقدت برعاية الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، وشارك فيها وفدا الحكومة والمعارضة السوريّة، كما حضرها أيضاً وفد أممي خاص، ومراقبون من لبنان والأردن والعراق.

وأوضح البيان أنّ محادثات الجولة المقبلة من "أستانا 17" ناقشت بشكل رئيسي، "أعمال اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، وأنّ هذا التركيز يأتي بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة.

كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام، ومهام الحفاظ على الهدوء في مناطق "خفض التصعيد"، وسبل مكافحة الإرهاب وستشهد لقاءات ثنائية بين الأطراف.