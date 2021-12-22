منذ تأسيسها.. الولايات المتحدة تسجل أقل نمو ديمغرافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي، أن النمو السكاني في الولايات المتحدة سجل أدنى مستوى له منذ تأسيس الدولة، خلال العام الأول من جائحة كورونا.



وتسببت الجائحة في تقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة وتأخير عمليات الحمل، ومقتل مئات الآلاف من السكان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".

ووفقا لإحصاءات المكتب فقد بلغ معدل النمو 0.1% بزيادة بلغت 392665 نسمة خلال الفترة من يوليو 2020، إلى يوليو 2021.

وتعاني الولايات المتحدة من انخفاض النمو السكاني منذ سنوات لكن الوباء فاقم من هذا الوضع. ويعد العام الماضي هو أول عام منذ 1937، الذي يصبح فيه النمو السكاني أقل من مليون نسمة.

قالت كريستي وايلدر خبيرة ديموغرافية في مكتب الإحصاء: "النمو السكاني يتباطأ منذ سنوات بسبب انخفاض معدلات المواليد وانخفاض صافي الهجرة الدولية، وبجانب كل هذا، معدلات الوفيات آخذة في الارتفاع بسبب شيخوخة سكان البلاد".

وأضافت: "الآن مع تأثير جائحة فيروس كورونا أدى هذا المزيج إلى بطء تاريخي في وتيرة النمو".