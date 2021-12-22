أستراليا يؤكد أن اتفاق على زيادة توزيع الجرعات التعزيزية المضادة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتفق مسؤولو الولايات والمناطق في أستراليا على إعادة فتح مراكز التطعيم والعيادات التي تم إغلاقها، وذلك في ظل انتشار متحور أوميكرون.



ونقلت هيئة الاذاعة الاسترالية عن رئيس الوزراء سكوت موريسون القول إنه "يريد أن يرى معدلات التطعيم للجرعات التعزيزية تعود للمستويات القياسية".

ويتم حالياًَ توزيع 200 ألف جرعة لقاح يومياً، وحصل نحو نصف الاستراليين المؤهلين للحصول على جرعة تعزيزية على جرعة واحدة.

وقال موريسون إن "أي قرار بشأن خفض الفترة الزمنية بين الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح والجرعة التعزيزية، التي تبلغ الآن 5 أشهر، هو بين أيدي لجنة خبراء حكومية".

ويطالب مسؤولو الولايات بتقليص الفترة الزمنية إلى 4 أشهر.

وأضاف موريسون أنه يشجع بشدة المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ولكنه لا يعتقد أنه من الضروري فرض هذا الأمر.

وكانت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان، قد سجلت، الثلاثاء، أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة.

وسجلت الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية 3763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.