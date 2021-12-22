شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة الاتحادية بالعراق تبت في طعون نتائج الانتخابات الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق البت في الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية إلى الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.



وشكاوى الطعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان المقامة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أبرزها "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري الذي دعا إلى إلغاء النتائج.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المخصصة للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.