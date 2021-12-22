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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من رام الله والخليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 12 فلسطينيًا من محافظتي رام الله والخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة يطا، و5 آخرين من بلدتي سعير وبيت أمر.
كما أعلنت مصادر محلية في رام الله، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين فلسطينيين من قرية رأس كركر غرب رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.