شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن" إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا".



واضاف بلينكن في إيجاز صحافي "أعتقد أننا سنشهد اتصالات في العام الجديد في جميع هذه المجالات، ونريد أيضا أن نرى روسيا تخفف التصعيد".

وتقترح واشنطن إجراء تلك المحادثات مباشرة مع روسيا ومن خلال مناقشات موازية تشارك فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.