يتحرش بالسيدات في الشارع.. ضبط "متسول" قنا بعد 3 أيام من البحث- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا عدة شكاوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لسيدات وفتيات تناشد بسرعة القبض على متسول بوسط المدينة يهدد كل لم يلبي طلباته، ويوجه له السباب والألفاظ النابية، واعتاد التحرش بالفتيات والسيدات عبر شدهن من ملابسهن وسبهن بألفاظ خادشة للحياء.

كلف أشرف أنور رئيس مجلس مدينة قنا، إدارة الأزمات برئاسة علاء محمد بسرعة التحفظ على المتسول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد بحث استمر 3 أيام جرى ضبطهبمنطقة عمر أفندي، وتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.