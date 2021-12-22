9 معلومات عن مستشفى "إيزيس" الأولى من نوعها للنساء والولادة بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية لافتتاح مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بمحافظة الأقصر، خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشفى وما يضمه من أقسام وخدمات طبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل:

1- مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة أول مستشفى بالصعيد متخصص في أمراض النساء.

2- يضم أحدث "غرف العمليات، غرف الإفاقة، وحدة حضانات للأطفال المبتسرين، وحدة للغسيل الكُلوي، أقسام الأشعة وغرف للإقامة الداخلية المجهزة بشكل كامل".

3- يضم نخبة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الطبية لصحة الأمهات والأطفال بجنوب الصعيد.

4- جرى تطوير المستشفى لتضاهي كفاءته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية، فيما بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 209 ملايين جنيه.

5- يتكون المستشفى من 7 أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

6- المستشفى قدم 30 ألف خدمة طبية وعلاجية منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن، منها 10 آلاف خدمة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، 18.3 ألف فحوصات طبية معملية وأشعة متقدمة، 1700 عملية وجراحات ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة ومتقدمة.

7- أعلنت إدارة الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح مستشفى إيزيس التخصصي، في التسجيل وفقًا لمعايير الاعتماد القومية والمعترف بها دوليًا لتصبح بذلك كأول صرح طبي متكامل لتقديم خدمات صحة المرأة والطفل بالأقصر، يتم تسجيلها وفقًا لمعايير GAHAR.

8- يضم المستشفى، 9 أقسام مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية، لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل من السيدات، وتشمل أقسام "النساء، الكُلى، الحضانات، العمليات، العناية، الإفاقة، العيادات، الأشعة، الطوارئ".

9- العيادات الخارجية بالمستشفى، تقدم الخدمات المتكاملة لصحة المرأة والطفل، من خلال 10 عيادات تشمل "عيادتين لمتابعة الحمل، عيادة للمبتسرين، عيادة الغيار، عيادة الجلدية، عيادة العلامات الحيوية، عيادة تنظيم الأسرة، عيادة تأخر الإنجاب، عيادة هشاشة العظام، عيادة أمراض الكُلى".