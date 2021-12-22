الارشيف / اخبار العالم

ورشة فنية لتعليم مبادئ فن رسم "البورترية" بثقافة شرم الشيخ- صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة فنية لتعليم مبادئ رسم "البورترية" بمكتبة الطفل، بهدف إثراء ثقافة الطلاب بالفن، وتشجيع المبدعين.

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الورشة مستمرة على مدار 5 أيام، لتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بفن البورتريه.

وأوضح مدير ثقافة جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى خلال الورشة تعليم الطلاب طريقة الرسم بالظل والنور باستخدام الأقلام الرصاص، الألوان، والورق الابيض، لرسم العديد من اللوحات الفنية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا