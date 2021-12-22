ورشة فنية لتعليم مبادئ فن رسم "البورترية" بثقافة شرم الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة فنية لتعليم مبادئ رسم "البورترية" بمكتبة الطفل، بهدف إثراء ثقافة الطلاب بالفن، وتشجيع المبدعين.

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الورشة مستمرة على مدار 5 أيام، لتنمية مواهب الطلاب، وزيادة وعيهم بفن البورتريه.

وأوضح مدير ثقافة جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أنه جرى خلال الورشة تعليم الطلاب طريقة الرسم بالظل والنور باستخدام الأقلام الرصاص، الألوان، والورق الابيض، لرسم العديد من اللوحات الفنية.