الوضع مخيف.. وزير المالية عن تكلفة الغذاء: "بنستورد تضخم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ضياع الأراضي الزراعية في الصعيد أدى إلى استيراد الغذاء من الخارج، مؤكدًا "بقينا بنستورد تضخم" وذلك بعد استيراد القمح من الخارج والذي تضاعف سعره أكثر من مرتين.

وأضاف "معيط"، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، "أصبحنا بنستود علشان نعوض نقص الأراضي الزراعية وفي النهاية الجنيه بيضعف وهذا خطر شديد جدا على الدولة".

وتابع: " فين الأرض الزراعية علشان تطلع خير للمواطنين وفي سنتين ثلاثة الأرض هتختفي والوضع أصبح مخيف ولازم الشعب يتفهم وضع مصر"، وأضاف "احنا كمصريين عندنا طموح أحنا بالمنظر دة بنستورد تضخم، بنستورد قمح أضاعف اثنين وتكلفة النقل من 700 إلى 1000 دولار حاليا وصل لـ11 و 15 ألف دولار علشان انقل القمح فقط".