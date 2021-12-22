أمريكا تعلن تسجيل أوّل وفاةٍ بـ "أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - أفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس، بأن مسؤولي الصحة بولاية تكساس أعلنوا يوم الإثنين تسجيل أول وفاة بمتحور "أوميكرون".

وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بـ"أوميكرون" في الولايات المتحدة.

وأصبحت "أوميكرون" المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، إذ يمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية.

وتغلب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار على "دلتا" في غضون أسابيع، وبات يمثل ما يصل إلى 96.3 في المائة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون، وواشنطن، وإيداهو)، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه مقارنة بالأسبوع الماضي، زادت نسبة الإصابة بهذا المتحور إلى ستة أضعاف تقريبا.

وأوصت المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المواطنين بعدم السفر إلى 8 دول بسبب إرتفاع الإصابات فيها وظهور متحور "أوميكرون" هناك.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية