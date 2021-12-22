رئيس أوكرانيا يؤكد استعداد بلاده للجلوس والحوار مع موسكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 7 دقائق

أكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للجلوس والحوار مع موسكو لحل الأزمة الحالية، لتتحول “الكرة في ملعب” الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، في تصريحات للصحفيين، إن كييف مستعدة للحوار مع روسيا بأي صيغة وبحضور أي من الشركاء الدوليين.

وأضاف زيلنسكي أن بلاده قدمت مقترحات لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن تطبيق “اتفاقيات مينسك”.

وكان الرئيس الأوكراني، قد أعلن الثلاثاء، أن جدول أعمال لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يتم تنسيقه من قبل البلدين.

وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة “أوكرانيا 24″ التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، …، فسوف أتصل به (بوتن) مباشرة”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “الآن لا يوجد تواصل مع بوتن. كلانا لا يتصل بالآخر”.

وتابع “إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وسط نذر حرب، مع تقارير غربية عن نية موسكو غزو أراضي أوكرانيا بعدما حشدت قوات ضخمة على حدود الأخيرة، لكن الكرملين نفت وجود خطط لغزو أوكرانيا.

لكن روسيا حذرت على لسان رئيسها، فلاديمير بوتن، بأن النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المواليد لموسكو يشبه “الإبادة الجماعية”، ما فسّره البعض على أنه قد يكون ذريعة للتدخل العسكري.