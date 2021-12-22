تركيا: حصيلة الوفيات بالكحول المغشوش تتجاوز 60 شخصا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام تركية، بإن ما لا يقل مجموعه عن 61 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا نتيجة التسمم بالكحول المغشوش.

وحسب قناة “خبرتورك” التلفزيونية اليوم الأربعاء، فإنه تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش خلال الأسبوعين الماضيين في 17 مدينة، ومعظمها في اسطنبول، حيث توفي 30 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية وحدها.

وتحدثت تقارير عن احتجاز شخصين على الأقل في مدينة أوردو بشمال البلاد، يشتبه بتورطهما في هذه القضية.

وقبل أيام أعلنت سلطات اسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.

وفرض “حزب العدالة والتنمية الحاكم” ذو الجذور الإسلامية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية.

كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.

وقال خبراء الاقتصاد إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.