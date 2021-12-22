مخاوف إسرائيلية من امتلاك إيران أسلحة نووية بحماية مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، أمس الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

وشارك بالاجتماع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، والسفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، ومسؤولون كبار من المجلس القومي الأمريكي وممثلون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعبر الرئيس الإسرائيلي في الاجتماع عن مخاوفه من تقدم إيران نحو امتلاك أسلحة نووية بحماية مفاوضات فيينا.

وقال لساليفان إن “الشرق الأوسط مقسم اليوم إلى تحالفات – تحالف إسرائيل ودول عربية تسعى إلى السلام، تحارب إيران وتعمل من أجل عالم أفضل لمواطنيهم، مقابل تحالف الإرهاب الإيراني وأذرعتها التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة”.

كما عبر هرتصوغ عن تقديره الكبير للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشكر الإدارة الأمريكية على الحفاظ وتعزيز العلاقة الهامة والقوية بين البلدين.

ووصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل في زيارة لمدة 24 ساعة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإسرائيليين للبحث في تطورات المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا.

ويرافق سوليفان، في زيارته، منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك. وبحسب موقع «إسرائيل اليوم»، من المتوقّع أن يجتمع سوليفان غداً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة لبحث تعزيز العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين.