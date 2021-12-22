شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 7 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الأربعاء تسجيل سبع حالات إصابة قادمة من الخارج لمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن مسؤول المركز ، لو يي تشون، قوله في مؤتمر صحفي حول حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إن ثلاثة من أصحاب حالات الإصابة السبعة، سافروا إلى تايوان من الولايات المتحدة ، واثنان من المملكة المتحدة وواحد من كندا وواحد من نيجيريا. ووصلوا جميعا في الفترة من 14 حتى 18 كانون أول/ديسمبر وأظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس، لدى دخولهم.

وأضاف لو أن الاختبارات لم تظهر إصابة الركاب، الذين كانوا يجلسون بالقرب من هؤلاء الأشخاص في رحلاتهم إلى تايوان، بالفيروس.

وكانت تايوان قد سجلت أول حالة إصابة لها بمتحور "أوميكرون" في 11 كانون أول/ديسمبر وتأكدت الحالات السبع، اليوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة بهذا المتحور إلى 12 .

وكان الأشخاص الـ12 قد تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا.