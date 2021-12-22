21 ديسمبر , 2021 بايدن (أ ف ب) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن اقتنائه كلباً جديداً من سلالة الراعي الألماني لقبه «كوماندير». وكتب بايدن على «تويتر»: "أهلاً بك في البيت الأبيض يا «كوماندير»، و«أهلاً بفرد جديد من عائلة بايدن»، ونشر صورة ومقطع فيديو للجرو. وحسب قناة «سي إن إن»، فإن الجرو أهداه لبايدن أقرباؤه، بعد عدة أشهر من وفاة كلبه «تشامب» في يونيو الماضي، والذي عاش مع الزوجين بايدن 13 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - بايدن يقتني كلباً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.