تنويه هام من الصحة بشأن التعيينات الخاصة بالوزارة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - تنويه

بخصوص التعيينات التي تمت من قبل مجلس الخدمة الاتحادي للملاكات الصحية والمشمولين بقانون التعديل الثالث لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 .

تنوه وزارة الصحة ان هذه التعيينات تمت ضمن الية معدة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بالكامل وشملت ( فتح الاستمارة الالكترونية – المقابلة الشخصية – الاحتياج – اختيار الاسماء – التوزيع الى دوائر الصحة ) .

وبدورها توضح وزارة الصحة انها على اتم الاستعداد لانجاز جميع الاجراءات الادارية الخاصة بالتعيين قدر تعلق الامر بها بعد وصول الكتب والقوائم الرسمية للاسماء المقبولة وحسب التوزيع المبين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي الى دوائر الصحة المؤشرة ازاء كل واحد منهم .